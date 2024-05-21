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UFC представил обновлённый рейтинг бойцов

UFC представил обновлённый рейтинг бойцов
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Промоушен UFC опубликовал изменённый рейтинг бойцов, выступающих под его эгидой. В этот раз изменений было немного. Отметим попадание в топ-15 полулёгкого веса британца Лерона Мёрфи. В последнем поединке Мёрфи встречался с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Бой продлился все пять раундов и завершился победой британца единогласным решением судей

Барбоза, в свою очередь, потерял сразу три позиции и теперь занимает 15-е место.

Ранее популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший двойной чемпион промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор прокомментировал новость о долгах бывшего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой России.

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