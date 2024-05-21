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Шона О'Мэлли задержали по ложному доносу из-за подозрения в убийстве своих родителей

Шона О'Мэлли задержали по ложному доносу из-за подозрения в убийстве своих родителей
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли рассказал об аресте по ложному доносу. По словам О’Мэлли, инцидент случился в тот момент, когда он вёл стрим.

«Я выглянул в окно и заметил полицейских, которые мне кричат: «Выходи с поднятыми руками». Я вышел. В тот момент нервничал, но решил, что просто буду их слушаться. На меня направили дробовики четыре полицейских. Кто-то позвонил копам и сказал, что в доме были застрелены двое человек. Что я убил родителей. Что-то в этом роде», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

После задержания Шона поместили в полицейскую машину. Бойца отпустили после обыска дома.

В последнем поединке, состоявшемся в марте этого года, О’Мэлли встречался с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей.

О'Мэлли опубликовал видео спарринга с Пантожей:

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