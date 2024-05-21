Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор — о Хабибе: мы все видим, как этот маленький крысёныш пытается вернуться на ринг

Макгрегор — о Хабибе: мы все видим, как этот маленький крысёныш пытается вернуться на ринг
Аудио-версия:
Комментарии

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить бойцовскую карьеру для выплаты долгов. Напомним, на днях появилась новость, что Хабиб якобы задолжал 306 млн рублей Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

«Мы все поприветствуем его возвращение в бойцовскую игру, откуда он вышел. Но он тут же попадёт в крысиную ловушку, которая уже была установлена для него.

Я очень рад тому, как всё складывается, и хочу посмотреть, что будет дальше. Мы все можем наблюдать за тем, как этот маленький крысёныш пытается залезть обратно на ринг. Мы называем его толстой крысой», — заявил Макгрегор в эфире стрима Duelbits.

Материалы по теме
Эдвардс раскрыл, когда и где готов провести бой с Макгрегором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android