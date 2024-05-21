Макгрегор — о Хабибе: мы все видим, как этот маленький крысёныш пытается вернуться на ринг

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить бойцовскую карьеру для выплаты долгов. Напомним, на днях появилась новость, что Хабиб якобы задолжал 306 млн рублей Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

«Мы все поприветствуем его возвращение в бойцовскую игру, откуда он вышел. Но он тут же попадёт в крысиную ловушку, которая уже была установлена для него.

Я очень рад тому, как всё складывается, и хочу посмотреть, что будет дальше. Мы все можем наблюдать за тем, как этот маленький крысёныш пытается залезть обратно на ринг. Мы называем его толстой крысой», — заявил Макгрегор в эфире стрима Duelbits.