Абдель-Азиз угрожает Конору Макгрегору из-за слов про долги Хабиба

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказал угрозы в адрес ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) и бывшего двойного чемпиона промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора и его команды после того, как тот высказался о долгах бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

«Конор, ты продолжаешь болтать о Хабибе. Ты, наверное, забыл, что случилось с тобой и твоей командой. Бойся своих желаний и будь осторожен, потому что, пока ты болтаешь, никто из вас, парни, не будет в безопасности», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, следующим соперником Макгрегора будет представитель США Майкл Чендлер. Они сразятся 29 июня 2024 года на турнире UFC 303.

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