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Тренер Магомедалиев: Уиттакер — испытание номер один для Чимаева

Тренер Магомедалиев: Уиттакер — испытание номер один для Чимаева
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Известный российский тренер Расул Магомедалиев высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером, который возглавит турнир UFC on ABC 6.

«Возьмёт ли Чимаев титул? Сложно будет. Уиттакер — испытание номер один для него. Мне самому интересно посмотреть, как это будет. Потому что Уиттакер может бороться, бьёт, у него есть всё. Поэтому для Чимаева это самый сложный бой», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, турнир UFC on ABC 6 состоится 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Чимаева предстоящий поединок станет третьим в рамках среднего веса, до этого на UFC 294 в октябре он победил нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана.

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