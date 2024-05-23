Тренер Магомедалиев: Уиттакер — испытание номер один для Чимаева

Известный российский тренер Расул Магомедалиев высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером, который возглавит турнир UFC on ABC 6.

«Возьмёт ли Чимаев титул? Сложно будет. Уиттакер — испытание номер один для него. Мне самому интересно посмотреть, как это будет. Потому что Уиттакер может бороться, бьёт, у него есть всё. Поэтому для Чимаева это самый сложный бой», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, турнир UFC on ABC 6 состоится 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Чимаева предстоящий поединок станет третьим в рамках среднего веса, до этого на UFC 294 в октябре он победил нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана.