Промоутер Усика сделал заявление по поводу лишения своего подопечного пояса IBF

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал новости о скором лишении пояса IBF своего подопечного.

«Конечно, мы попросим руководство IBF сделать исключение», − приводит слова Красюка портал World Boxing News.

Ранее стало известно, что 1 июня Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа разыграют между собой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе. Усик как обладатель титула не собирался проводить защиту против хорватского боксёра, который является обязательным претендентом на титул IBF уже 18 месяцев. Поскольку в его контракте на бой с Тайсоном Фьюри был пункт об обязательном проведении реванша.

Позднее глава IBF заявил, что Александр Усик может избежать лишения титула.