Матеуш Гамрот раскритиковал Чарльза Оливейру за ответ на вызов от Колби Ковингтона

Топовый польский боец UFC Матеуш Гамрот подверг критике бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе Чарльза Оливейру за то, что тот ответил на вызов экс-претендента на звание чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона.

«Я просил о поединке с Оливейрой, но он решил выбрать Колби. Этот парень дерётся только раз в год, и с 2019 года Ковингтон проиграл в трёх боях из пяти. Мне казалось ты выше этого, Чарльз. Ты знаешь, что я дам тебе тяжёлый бой на земле, но, возможно, именно поэтому ты хочешь провести бой с Колби», — приводит слова Гамрота портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в октябре 2023 года, Матеуш Гамрот встретился с азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым. Бой завершился победой поляка техническим нокаутом во втором раунде.