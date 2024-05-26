Хабиб – о предстоящем бое Махачева с Порье: Дастин опытный волчара, с ним нельзя шутить

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказася о предстоящем поединке между действующим обладателем титула UFC в весовой категории до 70 кг Исламом Махачевым с американцем Дастином Порье.

«Многие люди недооценивают Порье. Я лично дрался с ним, провёл с ним три раунда, более 10 минут и хорошо понимаю, в чём он хорош. Какие его плюсы и минусы. Мы усердно работаем над этими аспектами. Дастин Порье очень опытный, побывал во многих битвах. Да, он проигрывал, но у него также много побед в UFC, более 22 или 23 побед. Используя наш сленг, он — опытный волчара. С ним нельзя шутить», — сказал Хабиб на своём YouTube-канале.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру