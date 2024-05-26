Бой Кроуфорда и Мадримова может получить статус объединительного

Титульный поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) между узбеком Исраилом Мадримовым и американцем Теренсом Кроуфордом может получить статус объединительного, сообщает издание ProBoxTV.

После того как появилась новость о том, что обладатель титулов WBC/WBO американец Себастьян Фундора договорился о поединке с соотечественником Эрролом Спенсом-младшим, WBO приняла решение провести заседание, чтобы решить, лишать ли Фундору, отказавшегося от обязательной защиты против Кроуфорда, пояса.

В случае же, если Фундора будет лишён титула WBO, он будет выставлен на кон в поединке Кроуфорда и Мадримова, являющегося чемпионом по версии WBA.

Напомним, поединок Кроуфорд — Мадримов состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).