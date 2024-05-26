Хабиб: я дрался с Порье пять лет назад, и стал ли он лучше? Я так не думаю

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.
«Я уже побеждал Дастина Порье пять лет назад. Многое ли он изменил, стал ли он намного лучше, если сравнить время? Нет, я так не думаю. Ислам превосходит Дастина практически во всём», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.
Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.
Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение