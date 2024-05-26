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Хабиб: я дрался с Порье пять лет назад, и стал ли он лучше? Я так не думаю

Хабиб: я дрался с Порье пять лет назад, и стал ли он лучше? Я так не думаю
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Я уже побеждал Дастина Порье пять лет назад. Многое ли он изменил, стал ли он намного лучше, если сравнить время? Нет, я так не думаю. Ислам превосходит Дастина практически во всём», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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