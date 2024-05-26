Амир Хан ответил, может ли Фьюри победить Усика в реванше

Бывший чемпион мира британец Амир Хан высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, может состояться осенью.

«Я считаю, что Тайсон Фьюри победит в реванше. Остановит ли он Усика? Нет, Усик выдержал все его лучшие удары. И у Усика такая стойка… он крепко стоит на земле. Он крепкий и стойкий. Его будет очень тяжело послать в нокдаун. Думаю, Тайсону действительно придётся его перебоксировать. Это будет очень тяжело сделать, не поймите меня неправильно, но бой получился близким, и я считаю, что Тайсон может стать лучше», — сказал Хан в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, бой Усика и Фьюри состоялся 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

Материалы по теме Чисора: в реванше Фьюри переедет Усика за шесть-восемь раундов

Бой Фьюри — Усик: история конфликта