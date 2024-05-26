Гвоздик: Бетербиев образца боя со мной победит Бивола

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик считает, что подготовка россиянина Артура Бетербиева и его здоровье сыграют решающую роль в ожидаемом поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Это интересный бой. Думаю, всё зависит от Бетербиева. В последнее время он слишком часто получает травмы. Не знаю, возможно, это возраст, или, может быть, он начинает идти на спад. Я не знаю.

Как по мне, Бетербиев образца боя со мной побьёт Бивола. Это моё мнение. Бивол тоже отличный боец, и в этой ситуации я недостаточно уверен, чтобы давать прогноз. Это бой 50 на 50», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ABN Sports Media.

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