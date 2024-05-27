«Ему пора положить конец». Амир Хан дал прогноз на бой Уайлдера и Чжилэя

Бывший чемпион мира британец Амир Хан высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 KO) и китайцем Чжан Чжилэем (26-2-1, 21 KO), который состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

«Я ставлю на победу Чжана в этом бою. Дни Уайлдера прошли. Мне нравится Чжан. Время пришло. Уайлдер победил нескольких знаковых бойцов, и у него за плечами тяжёлые подготовки.

Ему пора на покой. Два поединка с Фьюри многое у него отняли. Я увидел это в бою с Джозефом Паркером. Многие считали, что он его не заметит. Поединок показал мне, что Уайлдеру пора положить конец», — сказал Хан в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: