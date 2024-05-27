Джон Джонс: самодовольство — худший враг для такого бойца, как я

Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный американец Джон Джонс высказался о проблеме, с которой могут столкнуться бойцы, достигшие высот в спорте.

«Я не занимаюсь историей войн, но я кое-чему научился за свою жизнь. Значимая часть боевой стратегии — это выбор времени и хитрость. Если ваш соперник кажется слабым, готовьтесь ещё усерднее. Самодовольство – худший враг для такого бойца, как я», — написал Джонс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Джонс не выступал с марта 2023 года, когда, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул в тяжёлом весе, задушив в первом раунде француза Сириля Гана.

Поединок с Ганом стал для Джонса 14-м титульным боем в карьере. Остальные чемпионские бои он провёл в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг), где дважды становился обладателем пояса.