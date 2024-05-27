Атлас объяснил, почему реванш Усика и Фьюри не состоится в октябре

Известный американский тренер Тедди Атлас объяснил, почему, по его мнению, реванш супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри не состоится в октябре, как изначально заявляли организаторы.

«Должен состояться реванш. И я не могу поверить, что он состоится в октябре, учитывая то, через что прошли эти парни. У них было три тренировочных лагеря подряд. Поединок должен был состояться, но этого не произошло. Тайсон Фьюри получил рассечение.

Я сомневаюсь, что они подерутся через пять месяцев, что они будут физически готовы снова это сделать. Они говорят об этом, дата прописана в контракте, но контракты надёжны так же, как и чернила на бумаге, а чернила можно перечеркнуть», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.