Сланов: Бивол все бои проводит в одном стиле. Люди любят более зрелищные поединки

Российский тренер Виталий Сланов высказался о стиле бокса непобеждённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (22-0, 11 KO).

«Он все бои проводит в одном стиле. Аккуратно работает, набирает очки. Класс высочайший, скорость хорошая, возраст позволяет, практически не устаёт. Я думаю, что, если противник устанет, может быть досрочная победа. Но девять последних поединков Димы завершались решением», — сказал Сланов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Напомним, 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведёт защиту титула WBA против ливийца Малика Зинада (22-0, 16 KO).