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Эдди Хирн назвал сроки дисквалификации Райана Гарсии из-за допинга

Эдди Хирн назвал сроки дисквалификации Райана Гарсии из-за допинга
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Британский промоутер Эдди Хирн высказался о сроках возможной дисквалификации звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии (25-1, 20 KO).

Напомним, Гарсия провалил тест на допинг перед боем с соотечественником Девином Хейни, состоявшимся в конце апреля и завершившимся победой Гарсии раздельным решением. Хейни потерпел первое поражение в карьере.

«Это может занять шесть месяцев. Возможно, и целый год. Если получится доказать, что он нарушал правила намеренно, дисквалификация может продлиться и два, и три года. Но я думаю, это займёт от шести до 12 месяцев», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее команда Гарсии сделала заявление после его второй положительной допинг-пробы.

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