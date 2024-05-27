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Сэндхаген назвал крупнейшую проблему Двалишвили в бою с О’Мэлли

Сэндхаген назвал крупнейшую проблему Двалишвили в бою с О’Мэлли
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Кори Сэндхаген высказался о предстоящем титульном поединке между соотечественником Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили.

«Это будет адский поединок для обоих. У меня нет сомнений, что самая большая проблема Мераба в этом бою — это преодоление дальней дистанции. Он не самый быстрый парень в мире. У него нет подходящего телосложения для быстрого сокращения дистанции. Но он изматывает людей, когда делает это. Однако О’Мэлли один из лучших, кто попадает по людям с дистанции», — сказал Сэндхаген в подкасте The MMA Hour.

Поединок О’Мэлли и Двалишвили, как ожидается, состоится на турнире UFC 306 в сентябре.

Ранее член Зала славы UFC Юрайя Фейбер проанализировал поединок между О'Мэлли и Двалишвили.

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