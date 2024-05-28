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Сланов: не думаю, что Бивол специально наступает сопернику на ногу. Дима не грязный боксёр

Сланов: не думаю, что Бивол специально наступает сопернику на ногу. Дима не грязный боксёр
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Российский тренер Виталий Сланов ответил, считает ли он, что российский чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол специально наступает соперникам на ногу в своих боях.

«Я не замечал, чтобы он делал это специально. Рамирес – левша. Это часто происходит, когда правша сражается с левшой. Но не всегда это специально. Может быть, так получалось. Я уверен, Дима не грязный боксёр. Не думаю, что он вышел и специально наступал сопернику на ногу. Судья должен такие моменты пресекать», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведёт защиту титула WBA против ливийца Малика Зинада (22-0, 16 KO).

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