Виталий Сланов дал прогноз на бой Дмитрия Бивола и Малика Зинада

Российский тренер Виталий Сланов высказался о предстоящем поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и ливийцем Маликом Зинадом (22-0, 16 KO).

«Думаю, сыграет свою роль разный класс. Его Дима должен выиграть досрочно. Но после экватора поединка. Он же не рискует. Начнёт постепенно, изобьёт. А дальше – посмотрим», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура. Поединок Бивол – Зинад состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).