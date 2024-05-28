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Российский тренер назвал трёх лучших боксёров мира

Российский тренер назвал трёх лучших боксёров мира
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Известный российский тренер Виталий Сланов назвал, по его мнению, трёх лучших боксёров мира.

«Я думаю, что первым всё-таки должен быть именно Кроуфорд – лучший боксёр современности. А за ним японец – Иноуэ. Кроуфорд, несмотря на возраст, самый крутой. А Усик – третий», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что все трое боксёров являются абсолютными чемпиона мира в двух весовых категориях. Иноуэ покорил легчайший (до 53,5 кг) и второй легчайший вес (до 55,3 кг), Кроуфорд – первый полусредний (до 63,5 кг) и полусредний (до 66,7 кг), Усик – первый тяжёлый (до 90,7 кг) и супертяжёлый.

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