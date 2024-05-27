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Кори Сэндхаген объяснил, почему Жозе Альдо не получит титульный бой в UFC

Кори Сэндхаген объяснил, почему Жозе Альдо не получит титульный бой в UFC
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Кори Сэндхаген прокомментировал возвращение в клетку организации экс-чемпиона Жозе Альдо.

Напомним, Альдо вернулся после двух лет отсутствия, на турнире UFC 301 одолев единогласным решением американца Джонатана Мартинеса. После победы бразилец заявил, что не исключает возможности сразиться за титул в легчайшем дивизионе.

«Этого не будет, чуваки. Я люблю Альдо, он – мужик. Но вы не можете вернуться после завершения карьеры, побить парня внизу рейтинга, а затем сразиться за титул. Я люблю Альдо, но этому не бывать. В дивизионе слишком много хороших парней», — сказал Сэндхаген в подкасте The MMA Hour.

Ранее экс-чемпион UFC Доминик Круз высказался о потенциальном бое с Альдо.

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