Бенавидес — о бое с Гвоздиком: хочу добиться своего лучшего нокаута

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес рассказал о подготовке к дебютному поединку в рамках полутяжёлого дивизиона (до 79,4 кг).

Напомним, 16 июня в Лас-Вегасе (США) Бенавидес сразится с бывшим обладателем титула украинцем Александром Гвоздиком.

«За неделю боя вы теряете около килограмма. Я буду готов, мотивирован, я буду в хорошей форме. Мы постараемся добиться лучшего нокаута в этом бою. Я готов на 100%.

На прошлой неделе я прошёл взвешивание за 30 дней до боя. Я вешу 85 кг, осталось сбросить ещё шесть, так что я рад. Я бью сильнее в полутяжёлом весе. Считаю, что люди ещё не видели лучшее во мне. В полутяжёлом весе я покажу лучшего Дэвида Бенавидеса», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу EsNews.