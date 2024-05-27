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Майку Тайсону стало плохо в самолёте, боксёру понадобилась помощь

Майку Тайсону стало плохо в самолёте, боксёру понадобилась помощь
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Бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе американцу Майку Тайсону стало плохо во время перелёта Майами – Лос-Анджелес, сообщает издание New York Post.

У 57-летнего Тайсона произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение. После приземления боксёру оказали медицинскую помощь. Представители команды заявили, что он чувствует себя хорошо.

Напомним, 21 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) Тайсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом. На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе.

Отметим, что Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику, Кевину Макбрайду.

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