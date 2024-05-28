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Сланов: Усик с каждым боем взрослее. Скорость и тайминг могут пропасть

Сланов: Усик с каждым боем взрослее. Скорость и тайминг могут пропасть
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Российский тренер Виталий Сланов считает, что абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) находится на закате своей профессиональной карьеры.

«Усик с каждым боем взрослее. Думаю, что в скором времени его скорость передвижения и тайминг могут пропасть. И тогда преимущество будет у более молодых. У Усика практически нет ударной мощи. А тот же Хргович в самом расцвете. У него есть шанс пошуметь. Но в дивизионе много интересных боксёров», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Усик объединил все титулы дивизиона 19 мая, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.

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