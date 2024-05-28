«Деонтей постарел». Сланов оставил прогноз на поединок Уайлдера и Чжилэя

Российский тренер Виталий Сланов высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 KO) и китайцем Чжан Чжилэем (26-2-1, 21 KO).

«Уайлдер постарел. После Тайсона Фьюри у него пропала острота, ореол нокаутёра. Но он всё равно опасен, всегда может ударить. А китаец вообще не проиграл Хрговичу. Может, мне так показалось по телевизору. С небольшим преимуществом я бы отдал победу Чжилэю. Конечно, Филип помоложе, но судьи не должны смотреть в паспорт», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Уайлдера и Чжилэя состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).