Экс-претендент на титул UFC Родригес поднялся на Эверест

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) мексиканец Яир Родригес опубликовал фотографии с восхождения на высочайшую гору мира Эверест.

«Не взбирайтесь на гору для того, чтобы вас увидел мир — делайте это для того, чтобы вы увидели мир», — написал Родригес в социальных сетях.

Фото: из личного архива Яира Родригеса

Фото: из личного архива Яира Родригеса

Фото: из личного архива Яира Родригеса

Яиру Родригесу 31 год. Мексиканец дебютировал как профессионал в 2011 году и в ноябре 2014-го впервые подрался в UFC.

В июле 2023 года Родригес сразился за титул в полулёгком весе с австралийцем Алексом Волкановски и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 237 в феврале Родригес проиграл удушающим приёмом американцу Брайану Ортеге. Всего на счету мексиканца в престижнейшей организации мира 10 побед и четыре поражения.