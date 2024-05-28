«Нельзя такими боями позорить имя». Сланов высказался о поединке Пола и Тайсона

Российский тренер Виталий Сланов высказался о боксёрском поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом, который состоится 21 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).

«Мне бы не хотелось, чтобы легендарные боксёры бились с молодыми. Тайсон – это величина. Нельзя такими боями позорить имя. Все любители бокса от этого уже проиграли.

Официальный бой назначен – это грустно. Если бы это был выставочный поединок, было бы лучше. Деньги заработали, постановочно что-то сделали. Но нельзя великому боксёру опускаться до того, что произойдёт сейчас. Мне это не нравится. Смотреть, конечно, буду. Но мне это не нравится. Пол очень сильный. Слово «блогер» к нему можно уже не применять. Он реально сильный боец», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.