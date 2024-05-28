Команда Тайсона сделала заявление после вмешательства врачей из-за состояния спортсмена

Представители бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона поделились подробностями его физического состояния. Ранее прославленному боксёру стало плохо во время перелёта Майами – Лос-Анджелес. Сообщалось, что у Майка произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, а после приземления ему была оказана медицинская помощь.

«К счастью, у мистера Тайсона всё отлично. Из-за обострения язвы за 30 минут до приземления у него началась тошнота и головокружение. Он благодарен медицинскому персоналу, который пришёл ему на помощь. Однако сообщение о том, что именно медицинская помощь Майку якобы стала причиной задержки рейса, является ложью. Эта двухчасовая задержка произошла из-за проблем с кондиционером в самолёте», — приводит заявлении команды Тайсона People.

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