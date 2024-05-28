Макгрегор показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Чендлером. Фото

Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовой категории Конор Макгрегор поделился свежими фотографиями с тренировочного процесса. Соответствующий пост Макгрегор разместил на своей странице в социальных сетях.

«Борьба, соперничество, это у меня в крови», — подписал фотографии ирландец.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Конор сейчас готовится к первому с лета 2021 года поединку. Его соперником будет боец из США Майкл Чендлер. Они сразятся в ночь с 29 на 30 июня 2024 года на турнире UFC 303. В последний раз Макгрегор проводил бой с другим американцем, Дастином Порье, и проиграл ему, сломав ногу.

Чендлер в последнем бою также дрался с Порье и также проиграл ему.

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