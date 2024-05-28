Бивол: сейчас мне нужно забыть про Бетербиева

Непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос о сорвавшемся поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмены должны были сразиться 1 июня, однако после травмы Бетербиева бой пришлось отложить на неопределённый срок. Новым соперником Бивола стал ливиец Малик Зинад. Их поединок состоится 1 июня.

«Это обычная ситуация, когда один из бойцов травмируется. Я просто пытался думать не слишком много об этом и держал в уме другие варианты. В итоге получил их. Сейчас, до субботы, мне нужно забыть про Бетербиева.

Конечно, я верю, что этот бой состоится. Сделаю всё возможное, чтобы быть к нему готовым», – сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.

Бивол – безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?