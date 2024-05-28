Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол: сейчас мне нужно забыть про Бетербиева

Бивол: сейчас мне нужно забыть про Бетербиева
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос о сорвавшемся поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмены должны были сразиться 1 июня, однако после травмы Бетербиева бой пришлось отложить на неопределённый срок. Новым соперником Бивола стал ливиец Малик Зинад. Их поединок состоится 1 июня.

«Это обычная ситуация, когда один из бойцов травмируется. Я просто пытался думать не слишком много об этом и держал в уме другие варианты. В итоге получил их. Сейчас, до субботы, мне нужно забыть про Бетербиева.

Конечно, я верю, что этот бой состоится. Сделаю всё возможное, чтобы быть к нему готовым», – сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.

Бивол – безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?

Материалы по теме
«Бивол — незрелищный. Легенды должны драться иначе». Тренер разбирает технику звезды
Эксклюзив
«Бивол — незрелищный. Легенды должны драться иначе». Тренер разбирает технику звезды
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android