Джейк Пол отреагировал на то, что Тайсону стало плохо в самолёте перед их боем

Популярный видеоблогер Джейк Пол, известный по участию в боях, прокомментировал недавнюю новость по поводу Майка Тайсона. Ранее стало известно, что прославленному боксёру стало плохо во время перелёта из Майами в Лос-Анджелес. Сообщалось, что у Тайсона произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, а после приземления ему была оказана медицинская помощь. Джейк и Майк должны провести боксёрский поединок 20 июля в Арлингтоне (США).

«Любите выдумывать всякую чушь ради кликов/лайков, не зная фактов. Ничего не изменилось», — написал Пол на своей странице в социальных сетях, добавив хештег ПолТайсон.

Ранее заявление о состоянии Майка сделала его команда.

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