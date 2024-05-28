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«Это то, что делает нас сильнее». Сергей Павлович поделился советом

«Это то, что делает нас сильнее». Сергей Павлович поделился советом
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Экс-претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о пользе регулярных тренировок.

«Хочу поговорить о важности регулярных тренировок. Это в первую очередь наша дисциплина, которая формирует в нас силу воли и характер! Побеждайте свою лень, идите на тренировку, даже если вам кажется, что сегодня совсем нет сил и желания. Это как раз те моменты, которые делают нас сильнее», — написал Павлович.

В общей сложности в активе Павловича 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых он добыл 18 побед и потерпел два поражения. В следующем поединке Сергей должен сразиться с соотечественником Александром Волковым. Их бой пройдёт 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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