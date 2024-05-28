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Ислам Махачев рассказал о самом болезненном поражении в любительской карьере

Ислам Махачев рассказал о самом болезненном поражении в любительской карьере
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев вспомнил поражение, которое он потерпел на любительском уровне. В 2009 году Махачев выиграл чемпионат России по боевому самбо. Это позволило ему отобраться в национальную команду и поехать на первенство мира. В первом же раунде Ислам уступил будущему чемпиону – Вячеславу Василенко.

«Растущий организм. Мне было 18–19 лет. Растущий организм, вес начал подниматься. Пришлось много гонять. А тогда мы толком не знали, как это делать. Было очень тяжело. Одна из самых тяжёлых весогонок в моей жизни. Очень тяжело перенёс это поражение. Это была мечта – выиграть чемпионат мира по боевому самбо. Думал, что по-любому нужно пахать дальше. Была цель – выиграть чемпионат мира», — сказал Махачев на канале UFC Eurasia в YouTube.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

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