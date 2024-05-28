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Чимаев показал актуальную физическую форму менее чем за месяц до боя с Уиттакером

Чимаев показал актуальную физическую форму менее чем за месяц до боя с Уиттакером
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Грузинский легковес UFC Гурам Кутателадзе разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился фотографией с непобеждённым бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Снимок был сделан во время тренировочного занятия. Вместе с Кутателадзе и Чимаевым присутствует тренер Андреас Михаэль. Чуть позже Чимаев показал то же самое фото на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Гурама Кутателадзе

В настоящий момент Чимаев готовится к поединку с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Робертом Уиттакером, представляющим Австралию. Их бой пройдёт 22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии.

Ранее прогнозом на бой между Чимаевым и Уиттакером поделился экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Даррен Тилл.

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