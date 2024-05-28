Пресс-конференция перед боем Махачев — Порье на UFC 302 состоится в ночь на 31 мая мск

Стало известно, когда состоится пресс-конференция перед турниром UFC 302. Как рассказал у себя в соцсетях журналист Нолан Кинг, спортсмены будут общаться с прессой в ночь с 30 на 31 мая мск. Ожидается, что пресс-конференция начнётся в полночь.

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302.

Напомним, в главном событии спортивного мероприятия поединок проведут российский чемпион лиги в лёгком дивизионе Ислам Махачев и представитель США Дастин Порье. Россиянин проведёт третью защиту пояса. Ранее он дважды защищал титул в поединках с австралийцем Александром Волкановски.

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