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Махачев вошёл в число четырёх бойцов, которые выступят на пресс-конференции перед UFC 302

Махачев вошёл в число четырёх бойцов, которые выступят на пресс-конференции перед UFC 302
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Стало известно, какие бойцы примут участие в пресс-конференции перед турниром UFC 302. Как рассказал у себя в соцсетях журналист Нолан Кинг, общаться с прессой будут Ислам Махачев и Дастин Порье, которые сразятся друг с другом в главном поединке спортивного мероприятия, а также Пауло Коста и Шон Стрикленд, которые выступят в соглавном бою турнира. Пресс-конференция состоится в ночь с 30 на 31 мая мск. Ожидается, что она начнётся в полночь.

Сам турнир UFC 302 пройдёт в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Ранее Махачев не исключал, что после поединка с Порье может попробовать подняться в новый дивизион.

Ислам Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

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