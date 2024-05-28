Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол — о бое с Зинадом: он ни разу не проигрывал, и я хочу это изменить

Бивол — о бое с Зинадом: он ни разу не проигрывал, и я хочу это изменить
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с ливийцем Маликом Зинадом. Их бой запланирован на 1 июня.

«Я рад, что уже менее чем через неделю я проведу поединок. Факт, что он до сих пор непобеждённый? Осознание этого только будоражит меня. Я хочу, чтобы это изменилось. Я просто должен победить его. Нужно будет показать всё, на что я способен», — сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.

Напомним, изначально Бивол должен был сразиться с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их бой был запланирован также на 1 июня, однако после травмы Бетербиева его пришлось отложить на неопределённый срок.

Бивол – безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?

Материалы по теме
«Бивол — незрелищный. Легенды должны драться иначе». Тренер разбирает технику звезды
Эксклюзив
«Бивол — незрелищный. Легенды должны драться иначе». Тренер разбирает технику звезды
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android