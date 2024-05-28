Бивол — о бое с Зинадом: он ни разу не проигрывал, и я хочу это изменить

Непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с ливийцем Маликом Зинадом. Их бой запланирован на 1 июня.

«Я рад, что уже менее чем через неделю я проведу поединок. Факт, что он до сих пор непобеждённый? Осознание этого только будоражит меня. Я хочу, чтобы это изменилось. Я просто должен победить его. Нужно будет показать всё, на что я способен», — сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.

Напомним, изначально Бивол должен был сразиться с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их бой был запланирован также на 1 июня, однако после травмы Бетербиева его пришлось отложить на неопределённый срок.

Бивол – безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?