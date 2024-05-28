UFC 302: когда состоится, дата и время, где будет проходить, во сколько начало

В ночь с 1 на 2 июня мск в городе Ньюарке (США) пройдёт номерной турнир UFC 302, в главном поединке которого встретятся российский чемпион промоушена в лёгком дивизионе Ислам Махачев и представитель США Дастин Порье, занимающий четвёртое место в рейтинге легковесов. В соглавном бою сразятся представитель Бразилии Пауло Коста и американец Шон Стрикленд.

Турнир стартует в 5:00 по московскому времени. Ислам и Дастин выйдут в октагон ориентировочно в 7:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут проходить другие поединки карда. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

Ранее стало известно, что пресс-конференции состоится в ночь с 30 на 31 мая мск. Участие в ней примут Махачев, Порье, Коста и Стрикленд.

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