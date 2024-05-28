Махачев — о Царукяне: он должен мне сказать спасибо

Чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев (Россия) вспомнил поединок с соотечественником Арманом Царукяном, который они проводили в 2019 году на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Махачев тогда одержал победу судейским решением.

«Не могли найти соперника мне. Я думаю, Арман должен мне сказать спасибо. Я его подписал для боя со мной. Его подписали в UFC. На тот момент я вообще не знал Армана, не знал, какой у него стиль. Даже его бои не видел», — сказал Махачев на канале UFC Eurasia в YouTube.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире UFC 302 Махачев проведёт поединок с представителем США Дастином Порье. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

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