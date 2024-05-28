UFC 302: кард участников, полный список бойцов

В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном бою которого сразятся российский чемпион лиги в лёгкой весовой категории Ислам Махачев и американец Дастин Порье.
Спортивное мероприятие начнётся в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира.
Главный кард UFC 302:
Ислам Махачев – Дастин Порье;
Шон Стрикленд – Пауло Коста;
Кевин Холланд – Михал Олексейчук
Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
Рэнди Браун – Элизеу Залески.
Прелимы:
Роман Копылов – Сезар Алмейда;
Грант Доусон – Джо Солецки;
Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
Нико Прайс (15-7) – Алекс Мороно.
Ранние прелимы:
Микки Галл – Бассил Хафез;
Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
Митч Рапосо — Андре Лима.
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