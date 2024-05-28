UFC 302: кард участников, полный список бойцов

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В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302, в главном бою которого сразятся российский чемпион лиги в лёгкой весовой категории Ислам Махачев и американец Дастин Порье.

Спортивное мероприятие начнётся в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира.

Главный кард UFC 302:

Ислам Махачев – Дастин Порье;

Шон Стрикленд – Пауло Коста;

Кевин Холланд – Михал Олексейчук

Жаилтон Алмейда – Александр Романов;

Рэнди Браун – Элизеу Залески.

Прелимы:

Роман Копылов – Сезар Алмейда;

Грант Доусон – Джо Солецки;

Филип Роу – Джейк Мэттьюс;

Нико Прайс (15-7) – Алекс Мороно.

Ранние прелимы:

Микки Галл – Бассил Хафез;

Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;

Митч Рапосо — Андре Лима.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: