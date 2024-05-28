Дастин Порье готовится к бою с Исламом Махачевым вместе с топовым легковесом UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье готовится к поединку против действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева вместе с топовым легковесом UFC поляком Матеушем Гамротом.

Фото: American Top Team

Фото: American Top Team

Фото: American Top Team

Фото: American Top Team

Фото: American Top Team

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.