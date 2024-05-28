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«Это будет кровавая баня». Стрикленд — о поединке с Костой

«Это будет кровавая баня». Стрикленд — о поединке с Костой
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Экс-обладатель титула UFC в среднем дивизионе американец Шон Стрикленд высказался о предстоящем поединке с бывшим претендентом на звание чемпиона UFC в категории до 84 кг бразильцем Пауло Костой.

«На UFC 302 будет кровавая баня. Наш бой с Пауло будет 25-минутной войной. Мы будем смотреть друг на друга в третьем и четвёртом раунде, думая: «Чёрт, у нас впереди ещё один раунд». Мысленно, как и всегда, я буду готов умереть за то, чего хочу. Мне удастся разобрать его на части», — приводит слова Шона портал BJ Penn.

Напомним, бой между Стриклендом и Костой станет соглавным событием турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке.

В последнем поединке Шон Стрикленд уступил раздельным решением судей Дрикусу дю Плесси.

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