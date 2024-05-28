Пауло Коста: я отправлю Шона в нокаут

Экс-претендент на титул UFC в среднем дивизионе бразилец Пауло Коста заявил, что победит бывшего обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда нокаутом.

«Я хочу сразиться именно с ним, поскольку он отличный боец, а также первый номер дивизиона. Победа в этом поединке может снова привести меня к титулу. Сейчас я более опытный и достиг того, о чём мечтал раньше, как мужчина и спортсмен. На UFC 302 я отправлю Шона в нокаут», — приводит слова Косты портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Пауло Костой и Шоном Стриклендом станет соглавным на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, США. В последнем поединке бразильский атлет уступил единогласным решением судей Роберту Уиттакеру.