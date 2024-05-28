Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста: я отправлю Шона в нокаут

Пауло Коста: я отправлю Шона в нокаут
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в среднем дивизионе бразилец Пауло Коста заявил, что победит бывшего обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда нокаутом.

«Я хочу сразиться именно с ним, поскольку он отличный боец, а также первый номер дивизиона. Победа в этом поединке может снова привести меня к титулу. Сейчас я более опытный и достиг того, о чём мечтал раньше, как мужчина и спортсмен. На UFC 302 я отправлю Шона в нокаут», — приводит слова Косты портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Пауло Костой и Шоном Стриклендом станет соглавным на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, США. В последнем поединке бразильский атлет уступил единогласным решением судей Роберту Уиттакеру.

Материалы по теме
«Это будет кровавая баня». Стрикленд — о поединке с Костой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android