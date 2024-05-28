Дастин Порье: в лёгком весе я могу победить любого бойца

Популярный американский боец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с чемпионом UFC Исламом Махачевым.

«Я нахожусь в лучшей физической и ментальной форме. У меня есть уверенность в себе, своих навыках и понимание, что в лёгком весе я могу победить любого бойца. Иногда мне кажется, будто у меня есть дар. Мне удаётся находить способы для победы в моменты хаоса. Это кажется безумием, но именно в этих ситуациях я чувствую себя хорошо и там мне удаётся показывать свой уровень мастерства. Особенно нравится, когда меня выставляют аутсайдером, прижимают к сетке, в меня летят удары и повсюду льётся кровь. В таких поединках я нахожу способы побеждать.

Мне уже 35 лет, и можно с уверенностью сказать, что это мой последний шанс стать чемпионом мира. Это шанс сказать, что я сделал то, что обещал себе, когда мне было 18 лет. Это моё личное дело, фанаты и Зал славы не имеют значения в этом вопросе. Несмотря на все взлёты и падения последних 17 лет, на UFC 302 я собираюсь нокаутировать Ислама Махачева и стать чемпионом мира», — приводит слова Порье портал BJ Penn.