Экс-чемпион UFC считает, что Джошуа может победить Нганну по правилам ММА

Экс-обладатель титула UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон считает, что популярный британский боксёр Энтони Джошуа сможет победить бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну в поединке по правилам ММА.

«Фрэнсис не является кикбоксёром мирового уровня. Если мы посмотрим на все его бои, то у него было несколько побед приёмами, а кого-то он переводил в партер. Но если мы сравним его с кем-то вроде Энтони Джошуа, который является высококвалифицированным спортсменом… Дайте мне Энтони на шесть месяцев, мы будем тренировать защиту от тейкдаунов, удары ногами, а также бокс. Если Энтони сможет всё это освоить, тогда у него действительно будут шансы победить Фрэнсиса в октагоне», — приводит слова Джонсона портал Give me Sport.