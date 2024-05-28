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Экс-чемпион UFC считает, что Джошуа может победить Нганну по правилам ММА

Экс-чемпион UFC считает, что Джошуа может победить Нганну по правилам ММА
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Экс-обладатель титула UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон считает, что популярный британский боксёр Энтони Джошуа сможет победить бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну в поединке по правилам ММА.

«Фрэнсис не является кикбоксёром мирового уровня. Если мы посмотрим на все его бои, то у него было несколько побед приёмами, а кого-то он переводил в партер. Но если мы сравним его с кем-то вроде Энтони Джошуа, который является высококвалифицированным спортсменом… Дайте мне Энтони на шесть месяцев, мы будем тренировать защиту от тейкдаунов, удары ногами, а также бокс. Если Энтони сможет всё это освоить, тогда у него действительно будут шансы победить Фрэнсиса в октагоне», — приводит слова Джонсона портал Give me Sport.

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