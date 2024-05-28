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Гэтжи вернулся в зал спустя полтора месяца после поражения в бою с Холлоуэем

Гэтжи вернулся в зал спустя полтора месяца после поражения в бою с Холлоуэем
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи возобновил тренировки после поражения в бою с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.

Напомним, поединок между Джастином и Максом состоялся на турнире UFC 300. Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом в пятом раунде за секунду до окончания. Их поединок получил бонус в номинации «Лучший поединок вечера».

В активе Джастина Гэтжи 25 побед и пять поражений. В UFC Гэтжи дебютировал на турнире The Ultimate Fighter: Redemption Finale, который состоялся 7 июля 2017 года. Тогда его соперником был Майкл Джонсон, которого Джастин победил нокаутом во втором раунде.

Макс Холлоуэй имеет в своём рекорде 26 побед и семь поражений. В UFC он дебютировал на турнире UFC 143. Тогда он уступил приёмом Дастину Порье.

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