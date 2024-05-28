Махачев: мне не хотелось бы, чтобы Дастин уходил в отставку. Порье может победить любого

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев не хочет, чтобы бывший чемпион мира UFC в категории до 70 кг американец Дастин Порье заканчивал карьеру после их поединка. Ранее Бриллиант заявлял о возможном завершении профессиональной карьеры вне зависимости от исхода боя с Махачевым.

«Он говорит о завершении карьеры, но мне не хотелось бы, чтобы Дастин уходил в отставку после этого боя, если мне удастся его победить. Этот парень опасен. Он может победить любого, а также входит в пятёрку сильнейших в мире, поэтому я не думаю, что ему стоит говорить о завершении карьеры. Порье по-прежнему очень опасный парень. Вот почему я очень усердно готовлюсь к этому поединку», — приводит слова Махачева портал Middle Easy.