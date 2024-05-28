Сауль Альварес может лишиться звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес планирует отказаться от титула IBF. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Согласно имеющейся информации, руководство организации потребовало, чтобы мексиканский атлет провёл защиту титула против обязательного претендента Уильяма Скалла (22-0). Поэтому Альварес, как предполагается, вскоре официально объявит, что он отказывается от боя со Скаллом и титула IBF во втором среднем весе.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Альварес принял участие в 65 поединках, в которых добыл 60 побед (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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