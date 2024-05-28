Дастин Порье: Конор отправит Майкла в нокаут. Он неподходящий соперник для Чендлера

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье дал прогноз на бой между популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером.

«Если Конор будет на том же уровне, что и до травмы, с точки зрения тайминга и техники, то я верю, что он отправит Майкла Чендлера в нокаут. Это просто неподходящий соперник для Чендлера», — приводит слова Порье портал BJ Penn.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303. Их поединок станет главным событием турнира. Для ирландца этот бой станет первым за два года.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC 264. Его оппонентом был Дастин Порье. Бой завершился победой Порье техническим нокаутом.