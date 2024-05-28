Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье: Конор отправит Майкла в нокаут. Он неподходящий соперник для Чендлера

Дастин Порье: Конор отправит Майкла в нокаут. Он неподходящий соперник для Чендлера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье дал прогноз на бой между популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером.

«Если Конор будет на том же уровне, что и до травмы, с точки зрения тайминга и техники, то я верю, что он отправит Майкла Чендлера в нокаут. Это просто неподходящий соперник для Чендлера», — приводит слова Порье портал BJ Penn.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303. Их поединок станет главным событием турнира. Для ирландца этот бой станет первым за два года.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC 264. Его оппонентом был Дастин Порье. Бой завершился победой Порье техническим нокаутом.

Материалы по теме
«Мертвецки пьяный». Ирландский боец раскритиковал Конора Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android